В Москве "неадекватный" мужчина пытался сжечь мавзолей Ленина коктейлем Молотова – Insider

Ночью 18 июля в Москве на Красной площади мужчина попытался поджечь мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова. Об этом сообщает The Insider.

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Как отмечается, мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в мавзолей Ленина, но попал только в ограждение. Возгорания не произошло. Человека задержали.

Сообщается, что при задержании он оказывал сопротивление силовикам и находился в "неадекватном" состоянии.

Позднее мужчину идентифицировали – им оказался 37-летний Константин Старчуков, уроженец Забайкальского края.

Как сообщается, в середине мая Старчукова уже задерживали на Красной площади – тогда он принес с собой две бутылки с бензином, но "серьезные санкции" против него не были приняты.

7 июля сообщалось, что в Москве развернули ЗРПК Панцирь-С1 на крупнейшем мусорном полигоне.

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