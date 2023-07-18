У Москві "неадекватний" чоловік намагався спалити мавзолей Леніна коктейлем Молотова – Insider

Вночі 18 липня у Москві на Червоній площі чоловік спробував підпалити мавзолей Леніна за допомогою коктейлю Молотова. Про це повідомляє The Insider.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю у мавзолей Леніна, але влучив лише в огорожу. Займання не сталося. Людину затримали.

Повідомляється, що під час затримання він чинив опір силовикам і перебував у "неадекватному" стані.

Пізніше чоловіка ідентифікували – ним виявився 37-річний Костянтин Старчуков, уродженець Забайкальського краю.

Як повідомляється, у середині травня Старчукова вже затримували на Червоній площі – тоді він приніс із собою дві пляшки з бензином, але "серйозних санкцій" проти нього не було вжито.

7 липня повідомлялося, що в Москві розгорнули ЗРК Панцир-С1 на найбільшому полігоні для сміття.

Читайте також: Війна на Рубльовці. Як удар безпілотниками по Москві загрожує російській еліті

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.