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У Москві "неадекватний" чоловік намагався спалити мавзолей Леніна коктейлем Молотова – Insider

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18.07.2023, 12:10
У Москві
Фото: ресурс окупантів

Вночі 18 липня у Москві на Червоній площі чоловік спробував підпалити мавзолей Леніна за допомогою коктейлю Молотова. Про це повідомляє The Insider.

Як зазначається, чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю у мавзолей Леніна, але влучив лише в огорожу. Займання не сталося. Людину затримали.

Повідомляється, що під час затримання він чинив опір силовикам і перебував у "неадекватному" стані.

Пізніше чоловіка ідентифікували – ним виявився 37-річний Костянтин Старчуков, уродженець Забайкальського краю.

Як повідомляється, у середині травня Старчукова вже затримували на Червоній площі – тоді він приніс із собою дві пляшки з бензином, але "серйозних санкцій" проти нього не було вжито.

  • 7 липня повідомлялося, що в Москві розгорнули ЗРК Панцир-С1 на найбільшому полігоні для сміття.

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Наталія Медведєва
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