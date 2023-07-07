Журналісти російського опозиційного ЗМІ The Insider опублікували відео нового зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1, який країна-агресор розмістила на поверхні найбільшого законсервованого сміттєвого полігону "Саларьево" у Москві.
За даними The Insider, раніше там уже було розміщено РЛС, але зараз з'явилися додаткові об'єкти: побутівки для військових, каністри з пальним і, ймовірно, боєприпаси.
Періодично військові оператори переводять ЗРГК у бойове положення, це видно за обертанням радара і рухом зенітних гармат, додають журналісти.
Як з'ясував The Insider, російські військові використовують звалище для розміщення своїх об'єктів із лютого 2023 року.
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