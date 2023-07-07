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У Москві розгорнули ЗРГК Панцир-С1 на найбільшому сміттєвому полігоні – відео видео

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07.07.2023, 23:22
Панцир-С1 (Фото: The Insider)
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Журналісти російського опозиційного ЗМІ The Insider опублікували відео нового зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1, який країна-агресор розмістила на поверхні найбільшого законсервованого сміттєвого полігону "Саларьево" у Москві.

За даними The Insider, раніше там уже було розміщено РЛС, але зараз з'явилися додаткові об'єкти: побутівки для військових, каністри з пальним і, ймовірно, боєприпаси.

Періодично військові оператори переводять ЗРГК у бойове положення, це видно за обертанням радара і рухом зенітних гармат, додають журналісти.

Як з'ясував The Insider, російські військові використовують звалище для розміщення своїх об'єктів із лютого 2023 року.

Читайте також: "Іван-дурень на печі їде" – Повітряні сили ЗСУ про фото Панцира-С1 на даху Міноборони РФ

Мілана Головань
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війнамоскваппоПанцир-С1
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