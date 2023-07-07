Журналисты российского оппозиционного СМИ The Insider опубликовали видео нового зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1, который страна-агрессор разместила на поверхности крупнейшего законсервированного мусорного полигона "Саларьево" в Москве.

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По данным The Insider, ранее там уже была размещена РЛС, но сейчас появились дополнительные объекты: бытовки для военных, канистры с топливом и, вероятно, боеприпасы.

Периодически военные операторы переводят ЗРПК в боевое положение, это видно по вращению радара и движению зенитных пушек, добавляют журналисты.

Как выяснил The Insider, российские военные используют свалку для размещения своих объектов с февраля 2023 года.

3 мая 2023 года два дрона долетели до Кремля: откуда они были и чьи, неизвестно.

30 мая Москву массированно атаковали беспилотники.

9 июня в дом в Воронеже врезался дрон, который "глушили" оккупанты.

21 июня россияне писали, что дроны пытались атаковать в/ч.

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