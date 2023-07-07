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В Москве развернули ЗРПК Панцирь-С1 на крупнейшем мусорном полигоне – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 23:22
Панцирь-С1 (Фото: The Insider)
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Журналисты российского оппозиционного СМИ The Insider опубликовали видео нового зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-С1, который страна-агрессор разместила на поверхности крупнейшего законсервированного мусорного полигона "Саларьево" в Москве.

По данным The Insider, ранее там уже была размещена РЛС, но сейчас появились дополнительные объекты: бытовки для военных, канистры с топливом и, вероятно, боеприпасы.

Периодически военные операторы переводят ЗРПК в боевое положение, это видно по вращению радара и движению зенитных пушек, добавляют журналисты.

Как выяснил The Insider, российские военные используют свалку для размещения своих объектов с февраля 2023 года.

Читайте также: "Иван-дурак на печи едет" – Воздушные силы ВСУ о фото Панциря-С1 на крыше Минобороны РФ

Милана Головань
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войнаМосквапвопанцирь-с1
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