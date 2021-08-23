В Москве возле Красной площади пролетел флаг Украины. Еще один – у небоскребов: видео

В Москве в День государственного флага Украины, день проведения саммита Крымской платформы в Киеве и накануне Дня независимости в небо запустили сине-желтые флаги. Видео выложили в Telegram нардеп от Слуги народа Юлия Гришина и журналист Андрей Цаплиенко.

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Утром 23 августа в сети появились кадры, как в столице России недалеко от Красной площади на воздушных шарах в небо запустили украинский флаг.

Еще одно видео появилось ближе к вечеру. Флаг Украины запустили возле московских небоскребов.

"И под вечер еще один флаг среди небоскребов во вражеской столице. Москва-сити. Сегодня", – пишет Цаплиенко.

Кто запустил в Москве украинские флаги – неизвестно.

23 августа в Киеве прошел самый масштабный саммит в истории Украины – Крымская платформа. Участвовали 46 стран, в том числе все страны НАТО.

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Оксана Житнюк

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