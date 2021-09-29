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В МВД создадут офис по вопросам защиты бизнеса. Координировать его будет Геращенко

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 22:15
В МВД создадут офис по вопросам защиты бизнеса. Координировать его будет Геращенко - Фото
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба НГУ)

В структуре МВД будет создан офис по вопросам защиты бизнеса. Координировать его будет советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает пресс-служба МВД.

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Министр Денис Монастырский сказал, что цель создания офиса – более эффективная коммуникация в деле защиты предпринимателей.

Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин. От Нацполиции в офис войдут глава НПУ Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления НПУ Сергей Пантелеев, сообщил Монастырский

"Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой", – добавил он.

Монастырский сказал, что офис будет заниматься четырьмя направлениями:

- детенизация рынка табака, спирта и горючего,

- противодействие рейдерству,

- борьба с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере,

- борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав.

Во время совещания министр внутренних дел Денис Монастырский и председатель ВСК Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко подписали меморандум о сотрудничестве.

  • 4 августа Кабинет министров уволил Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел. 
  • 30 августа Монастырский назначил Геращенко своим советником. 
Вадим Ребрина
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мвд антон геращенко бизнес Денис Монастырский
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