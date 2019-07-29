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В НАБУ говорят, что дел о Горбатюке и Сытнике в ОАСК не изымали

В НАБУ говорят, что дел о Горбатюке и Сытнике в ОАСК не изымали - Фото
НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ)
29.07.2019, 15:22

Ранее адвокат ОАСК заявил, что при обыске НАБУ детективы изъяли дела, связанные с директором НАБУ и главой департамента Генопрокуратуры

В НАБУ опровергли информацию о том, что при обыске в Окружном админсуде Киева изъяли материалы административных дел, сторонами в которых являются директор НАБУ Артем Сытник и глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Информация, распространенная адвокатом Евгением Солодко во время пресс конференции, о якобы изъятии в ходе обысков в Окружном административном суде Киева дел, имеющих отношение к НАБУ или УСП ГПУ, не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

В бюро отметили, что в ОАСК и Суворовском районном суда Одессы проводили санкционированные следственные действия в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями суда.

Адвокат Солодко ранее заявил, что при обысках в ОАСК был "поврежден" сервер суда, изъяты материалы административного дела против Сытника и дела по иску Горбатюка. При этом адвокат не уточнил, о какого рода повреждениях сервера идет речь.

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ОАСК набу артем сытник
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