В НАБУ говорят, что дел о Горбатюке и Сытнике в ОАСК не изымали

НАБУ (фото - пресс-служба НАБУ)

В НАБУ опровергли информацию о том, что при обыске в Окружном админсуде Киева изъяли материалы административных дел, сторонами в которых являются директор НАБУ Артем Сытник и глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Информация, распространенная адвокатом Евгением Солодко во время пресс конференции, о якобы изъятии в ходе обысков в Окружном административном суде Киева дел, имеющих отношение к НАБУ или УСП ГПУ, не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

В бюро отметили, что в ОАСК и Суворовском районном суда Одессы проводили санкционированные следственные действия в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями суда.

Адвокат Солодко ранее заявил, что при обысках в ОАСК был "поврежден" сервер суда, изъяты материалы административного дела против Сытника и дела по иску Горбатюка. При этом адвокат не уточнил, о какого рода повреждениях сервера идет речь.