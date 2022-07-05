В НАТО вступил в должность новый главнокомандующий. Генерал Каволи – специалист по России

4 июля генерал армии США Кристофер Каволи принял на себя командование оперативным командованием НАТО на церемонии в Верховном штабе союзных держав в Европе в Монсе, Бельгия. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

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Генерал Каволи сменил генерала Тода Уолтерса из ВВС США, который занимал этот пост с 2019 года.

Каволи возглавил европейское командование США и стал главнокомандующим силами НАТО. Генерал имеет опыт в связанных с Россией вопросах, выступает за расширение Альянса и увеличение расходов на оборону.

Оперативное командование НАТО отвечает за планирование и выполнение всех операций альянса. Генерал Каволи стал двадцатым Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (SACEUR). Первым этот пост занял генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр, впоследствии 34-й президент США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии вступления Каволи в должность рассказал, что новый главнокомандующий родился в Германии, вырос в Италии; кроме английского, свободно владеет французским, итальянский и русским языками.

"У вас пожизненная связь с Европой. Ваша 35-летняя военная карьера охватила весь земной шар. От Боснии до Ирака и Афганистана. От командования пехотными частями к стратегическим ролям в Вашингтоне", – сказал Столтенберг, обращаясь к Каволи.

Генсек Альянса напомнил, что Каволи служил в качестве командующего армией США в Европе и Африке, руководил крупнейшим за последние десятилетия усилением присутствия США в Европе, командовал крупными многонациональными учениями.

"Вы присоединяетесь к нам в поворотный момент для трансатлантической безопасности, который отмечен ростом стратегической конкуренции и возвращением жестокой войны в Европу", – резюмировал Столтенберг.

Как сообщалось, Каволи имеет степень магистра по изучению России (Russian studies) в Йельском университете. Он также ранее работал директором по вопросам России в Объединенном штабе Пентагона.

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Наталия Медведева

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