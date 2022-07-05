UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В НАТО вступил в должность новый главнокомандующий. Генерал Каволи – специалист по России

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 00:50
В НАТО вступил в должность новый главнокомандующий. Генерал Каволи – специалист по России - Фото
Кристофер Каволи (Фото: НАТО)

4 июля генерал армии США Кристофер Каволи принял на себя командование оперативным командованием НАТО на церемонии в Верховном штабе союзных держав в Европе в Монсе, Бельгия. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генерал Каволи сменил генерала Тода Уолтерса из ВВС США, который занимал этот пост с 2019 года.

Каволи возглавил европейское командование США и стал главнокомандующим силами НАТО. Генерал имеет опыт в связанных с Россией вопросах, выступает за расширение Альянса и увеличение расходов на оборону. 

Оперативное командование НАТО отвечает за планирование и выполнение всех операций альянса. Генерал Каволи стал двадцатым Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (SACEUR). Первым этот пост занял генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр, впоследствии 34-й президент США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на церемонии вступления Каволи в должность рассказал, что новый главнокомандующий родился в Германии, вырос в Италии; кроме английского, свободно владеет французским, итальянский и русским языками.

"У вас пожизненная связь с Европой. Ваша 35-летняя военная карьера охватила весь земной шар. От Боснии до Ирака и Афганистана. От командования пехотными частями к стратегическим ролям в Вашингтоне", – сказал Столтенберг, обращаясь к Каволи.

Генсек Альянса напомнил, что Каволи служил в качестве командующего армией США в Европе и Африке, руководил крупнейшим за последние десятилетия усилением присутствия США в Европе, командовал крупными многонациональными учениями.

"Вы присоединяетесь к нам в поворотный момент для трансатлантической безопасности, который отмечен ростом стратегической конкуренции и возвращением жестокой войны в Европу", – резюмировал Столтенберг.

  • Как сообщалось, Каволи имеет степень магистра по изучению России (Russian studies) в Йельском университете. Он также ранее работал директором по вопросам России в Объединенном штабе Пентагона.

Читайте также: НАТО упомянул Украину в новой стратегической концепции. Напомнил о Бухаресте-2008

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато Кристофер Каволи
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 