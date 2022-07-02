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В немецком правительстве призвали не бойкотировать российскую культуру

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 18:51
В немецком правительстве призвали не бойкотировать российскую культуру - Фото
Клаудия Рот (фото – ЕРА)

Немецкий министр по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот считает неправильным бойкот российской культуры, завив, что "не позволит" российскому диктатору Владимиру Путину "отобрать" у нее писателя Антона Чехова. Об этом она сказала в интервью Augsburger Allgemeine.

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Немецкий политик назвала "ядом" российскую пропаганду, однако призвала не бойкотировать российскую культуру.

"Что я считаю совершенно неправильным, так это бойкот всего, что составляет российскую культуру<…> Существует большая неопределенность по поводу того, как относиться к российской культуре. Я считаю, что бойкот, – это совершенно неправильно, потому что зачастую российские художники пытаются сохранить последние свободы. И есть такая великая российская культура, будь то музыка, будь то литература, будь то Антон Чехов. Я не позволю Путину забрать у меня Чехова!" - заявила Рот.

Она также напомнила, что недавно мэр одного из немецких городов запретил молодежному оркестру играть Чайковского. Было общественное обсуждение, после которого концерт все-таки разрешили, но споры на этой почве все равно продолжаются.

  • 7 июня Клаудиа Рот приезжала в Одессе с двухдневным визитом. Она заявляла, что цель РФ в этой войны, – уничтожить культуру и идентичность Украины, и нельзя этого допустить.

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Оксана Житнюк
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культура Клаудия Рот Антон Чехов
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