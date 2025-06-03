В Нидерландах накануне саммита НАТО случился политический кризис

Депутат парламента Уилдерс заявил о выходе своей партии из руководящей коалиции, что, вероятно, приведет к досрочным выборам

Герт Уилдерс (Фото: Robin van Lonkhuijsen/EPA)

Ультраправый депутат парламента Нидерландов Герт Уилдерс заявил о выходе своей Партии свободы из руководящей четырехпартийной коалиции из-за спора по борьбе с миграцией. Это привело к политическому кризису и вероятно приведет к досрочным выборам. Об этом сообщают Associated Press и Reuters.

Вместе с прекращением поддержки коалиции Уилдерс выводит своих министров из Кабинета министров Нидерландов.

"Я подписался за самую жесткую политику по предоставлению убежища, а не за крах Нидерландов", – сказал он.

После лет в оппозиции партия Уилдерса победила на последних выборах благодаря обещаниям сократить миграцию.

На прошлой неделе Уилдерс потребовал от партнеров по коалиции подписать план из 10 пунктов, направленный на радикальное сокращение миграции, включая использование армии для охраны сухопутных границ страны.

Тогда он заявил, что если иммиграционная политика не будет усилена, его партия "выходит из Кабинета министров".

Как отмечает Reuters, политический кризис в Нидерландах произошел за три недели до запланированного саммита лидеров НАТО в Гааге.

Нидерландам придется принимать лидеров стран НАТО с временным правительством. Это, вероятно, заставит страну отложить решение о возможном историческом увеличении расходов на оборону для достижения новых целей Североатлантического союза.