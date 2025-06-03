У Нідерландах напередодні саміту НАТО сталася політична криза
Ультраправий депутат парламенту Нідерландів Герт Вілдерс заявив про вихід своєї Партії свободи з керівної чотирипартійної коаліції через суперечку щодо боротьби з міграцією. Це спричинило політичну кризу та ймовірно призведе до дострокових виборів. Про це повідомляють Associated Press та Reuters.
Разом із припиненням підтримки коаліції Вілдерс виводить своїх міністрів з Кабінету міністрів Нідерландів.
"Я підписався за найжорсткішу політику щодо надання притулку, а не за крах Нідерландів", – сказав він.
Як зазначає АР, після років в опозиції партія Вілдерса перемогла на останніх виборах завдяки обіцянкам скоротити міграцію.
Минулого тижня Вілдерс вимагав від партнерів по коаліції підписати план з 10 пунктів, спрямований на радикальне скорочення міграції, включно із використанням армії для охорони сухопутних кордонів країни.
Тоді він заявив, що якщо імміграційну політику не буде посилено, його партія "виходить з Кабінету міністрів".
Як зазначає Reuters, політична криза в Нідерландах сталася за три тижні до запланованого саміту лідерів НАТО в Гаазі.
Нідерландам доведеться приймати лідерів країн НАТО з тимчасовим урядом. Це, ймовірно, змусить країну відкласти рішення щодо можливо історичного збільшення витрат на оборону для досягнення нових цілей Альянсу.
- 22 листопада 2023 року у Нідерландах відбулися дострокові парламентські вибори, що були призначені через розбіжності в уряді щодо імміграційної політики. Перемогу на них здобула ультраправа Партія Свободи Герта Вілдерса.
- 24 квітня 2025 року спікер нижньої палати парламенту Нідерландів Мартін Босма, представник ультраправої Партії свободи, запропонував французькому послу поділити територію Бельгії між Нідерландами та Францією.