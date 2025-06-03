У Нідерландах напередодні саміту НАТО сталася політична криза

Депутат парламенту Вілдерс заявив про вихід своєї партії з керівної коаліції, що, ймовірно, призведе до дострокових виборів

Герт Вілдерс (Фото: Robin van Lonkhuijsen/EPA)

Ультраправий депутат парламенту Нідерландів Герт Вілдерс заявив про вихід своєї Партії свободи з керівної чотирипартійної коаліції через суперечку щодо боротьби з міграцією. Це спричинило політичну кризу та ймовірно призведе до дострокових виборів. Про це повідомляють Associated Press та Reuters.

Разом із припиненням підтримки коаліції Вілдерс виводить своїх міністрів з Кабінету міністрів Нідерландів.

"Я підписався за найжорсткішу політику щодо надання притулку, а не за крах Нідерландів", – сказав він.

Як зазначає АР, після років в опозиції партія Вілдерса перемогла на останніх виборах завдяки обіцянкам скоротити міграцію.

Минулого тижня Вілдерс вимагав від партнерів по коаліції підписати план з 10 пунктів, спрямований на радикальне скорочення міграції, включно із використанням армії для охорони сухопутних кордонів країни.

Тоді він заявив, що якщо імміграційну політику не буде посилено, його партія "виходить з Кабінету міністрів".

Як зазначає Reuters, політична криза в Нідерландах сталася за три тижні до запланованого саміту лідерів НАТО в Гаазі.

Нідерландам доведеться приймати лідерів країн НАТО з тимчасовим урядом. Це, ймовірно, змусить країну відкласти рішення щодо можливо історичного збільшення витрат на оборону для досягнення нових цілей Альянсу.