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В Нидерландах впервые предъявили подозрение бизнесмену за попытку обойти санкции

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 15:52
В Нидерландах впервые предъявили подозрение бизнесмену за попытку обойти санкции - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Нидерландах арестован подозреваемый в продаже в обход санкций в Россию микросхем, которые могли быть использованы при производстве вооружений. Об этом сообщает Reuters

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55-летний бизнесмен, имя которого не раскрывается, был арестован судом после задержания по подозрению в нарушении санкций, введенных в отношении России. Арест наложен также на его банковские счета и имущество, участвовавшее в расследуемой сделке. 

По заявлению следователей агентства по расследованию финансовых преступлений Нидерландов, подозреваемый "сознательно создавал видимость", что конечным получателем экспортируемого им товара якобы является не его российский контрагент.

Это первый подобный арест в Нидерландах после введения санкций на поставку в Россию продуктов высоких технологий двойного назначения.

Сергій Бережний
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санкции нидерланды микросхемы микрочипы обход санкций
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