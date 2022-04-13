В Нидерландах задержали 20 яхт российских граждан
В общей сложности 20 яхт, принадлежащих россиянам, не могут покинуть Нидерланды, в рамках санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину. Об этом сообщило правительство Нидерландов, передает CNN.
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Как отмечается, количество задержанных в Нидерландах яхт россиян достигло 20-ти после того, как таможенники поместили под "усиленное наблюдение" еще шесть судов.
Нидерландские власти сейчас расследуют право собственности на яхты – на этот период их не разрешается доставлять, передавать или экспортировать.
В рамках своих расследований таможня Нидерландов уже подтвердила, что две яхты связаны с лицом, включенным в санкционный список ЕС.
Из 20-ти яхт, длина которых варьируется от 8,5 метров до 120 метров, по данным министерства финансов Нидерландов, 14 находятся в стадии строительства, две на стоянке и четыре на ремонте.
- 3 марта власти Германии конфисковали в Гамбурге 512-футовую яхту Dilbar стоимостью почти $600 млн, принадлежавшую российскому миллиардеру Алишеру Усманову.
- 5 марта итальянская полиция конфисковала 65-метровую яхту Lady M, принадлежащую одному из самых богатых российских олигархов Алексею Мордашову.
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