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В Нидерландах задержали 20 яхт российских граждан

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 04:41
В Нидерландах задержали 20 яхт российских граждан - Фото
Иллюстративное фото: скриншнот видео ON HOLIDAYS IBIZA/YouTube

В общей сложности 20 яхт, принадлежащих россиянам, не могут покинуть Нидерланды, в рамках санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину. Об этом сообщило правительство Нидерландов, передает CNN.

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Как отмечается, количество задержанных в Нидерландах яхт россиян достигло 20-ти после того, как таможенники поместили под "усиленное наблюдение" еще шесть судов.

Нидерландские власти сейчас расследуют право собственности на яхты – на этот период их не разрешается доставлять, передавать или экспортировать.

В рамках своих расследований таможня Нидерландов уже подтвердила, что две яхты связаны с лицом, включенным в санкционный список ЕС.

Из 20-ти яхт, длина которых варьируется от 8,5 метров до 120 метров, по данным министерства финансов Нидерландов, 14 находятся в стадии строительства, две на стоянке и четыре на ремонте.

  • 3 марта власти Германии конфисковали в Гамбурге 512-футовую яхту Dilbar стоимостью почти $600 млн, принадлежавшую российскому миллиардеру Алишеру Усманову.
  • 5 марта итальянская полиция конфисковала 65-метровую яхту Lady M, принадлежащую одному из самых богатых российских олигархов Алексею Мордашову.

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Наталия Медведева
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