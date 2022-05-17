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В Николаеве выявили российских агенток, которые готовили проникновение в город ДРГ: фото

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 18:34
В Николаеве выявили российских агенток, которые готовили проникновение в город ДРГ: фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

СБУ провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению и обезвреживанию агентурной сети России, которая должна была обеспечить скрытое проникновение вражеских ДРГ в Николаев. В сеть входили бывшие военнослужащие женщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала российских оккупационных сил. В ее состав входило пять человек из числа жителей Николаева.

Среди них – бывшие украинские военнослужащие женщины из подразделений, дислоцированных в регионе. Их привлекали для дополнительной конспирации: они якобы не должны были вызвать подозрение у украинских силовиков.

Для получения секретных сведений, включая позиции украинских подразделений, злоумышленники пытались "в темную" использовать действующих военнослужащих. У них выспрашивали секретную информацию якобы в дружеском разговоре.

В Николаеве выявили российских агенток, которые готовили проникновение в город ДРГ: фото

Агенты также собирали информацию об общественно-политической обстановке в регионе и последствиях вражеских ракетных ударов по Николаеву.

После выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в оккупированный Крым, другим обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевской области.

Активные участники вражеской группы задержаны.

В Николаеве выявили российских агенток, которые готовили проникновение в город ДРГ: фото

Во время обысков по местам их проживания правоохранители обнаружили средства связи, флеш-накопители с подтверждениями подрывной деятельности, деньги, выделенные на обеспечение деятельности ДРГ оккупантов.

В Николаеве выявили российских агенток, которые готовили проникновение в город ДРГ: фото

Задержанным сообщили о подозрении в госизмене. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ ищет других причастных к деятельности российской агентурной группы.

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Вадим Ребрина
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