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В Николаевской области сбили российский дрон-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 20:23
В Николаевской области сбили российский дрон-камикадзе - Фото
Фото: facebook.com/PvKPivden

Воины воздушного командования "Юг" в Николаевской области сбили российский дрон-камикадзе "Ланцет". Об этом сообщает пресс-служба командования.

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Дрон пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.

В ВК "Юг" уточнили, что максимальная скорость дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч – при атаке цели. Дальность действия – 40 км.

  • CNN Türk сегодня сообщил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, будто российский диктатор Владимир Путин обращался к нему с предложением о сотрудничестве с турецкой компанией Baykar, которая производит ударные дроны Bayraktar.
Вадим Ребрина
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дрон БПЛА
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