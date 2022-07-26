Воины воздушного командования "Юг" в Николаевской области сбили российский дрон-камикадзе "Ланцет". Об этом сообщает пресс-служба командования.

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Дрон пытался атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области.

В ВК "Юг" уточнили, что максимальная скорость дрона-камикадзе составляет 110 км/ч при горизонтальном полете и 300 км/ч – при атаке цели. Дальность действия – 40 км.

CNN Türk сегодня сообщил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, будто российский диктатор Владимир Путин обращался к нему с предложением о сотрудничестве с турецкой компанией Baykar, которая производит ударные дроны Bayraktar.

Вадим Ребрина

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