Эрдоган заявил, что Путин предложил сотрудничество с производителем Bayraktar – CNN Türk
26.07.2022, 19:31
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин обращался к нему с предложением о сотрудничестве с турецкой компанией Baykar, которая производит ударные дроны Bayraktar. Об этом сообщает CNN Türk.
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Согласно сообщению, Эрдоган рассказал о предложении Путина на заседании центрального исполнительного комитета правящей Партии справедливости и развития.
"Путин говорит: "Давайте работать вместе с Baykar". ОАЭ сделали мне предложение: "Мы можем построить здесь завод Baykar", — сказал Эрдоган.
- 19 июля исполнительный директор Baykar Халюк Байрактар в комментарии CNN заявил, что компания никогда не поставляла свою продукцию России и не будет этого делать впредь.
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