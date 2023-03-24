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В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 13:01
В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В ночь с 25 на 26 марта Украина перейдет на летнее время, то есть стрелки часов будут переведены на один час вперед. Такие правила установлены постановлением Кабмина о порядке исчисления времени в Украине.

Перевод часов на час вперед состоится в 03:00 26 марта.

Таким образом, следующие сутки в выходной день автоматически сократятся на час.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Летний и зимний порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и наоборот регулярно начал осуществляться с 1981 года.

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Наталія Медведєва
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перевод часов летнее время
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