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В новом видео Зеленского "запикали" его слова "бывший президент"

18.12.2020, 23:16
В новом видео Зеленского
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

В новом видеообращении президента Владимира Зеленского, в котором он ответил на критику принятого недавно госбюджета-2021, "запикали" слова "бывший президент".

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"Деньги на медицину. Почти 160 млрд грн. Больше всего за время независимости Украины и на 65 млрд больше, чем при бывшем президенте. Сорри за брань", – сказал Зеленский. При этом словосочетание "бывшем президенте" при монтаже видео было "запикано".

Зеленский также прошелся по другим статьям бюджета, сравнивая их расходы с показателями предыдущих лет, и поблагодарил депутатов за его принятие.

15 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. 

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский госбюджет

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