В новом видео Зеленского "запикали" его слова "бывший президент"

В новом видеообращении президента Владимира Зеленского, в котором он ответил на критику принятого недавно госбюджета-2021, "запикали" слова "бывший президент".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Деньги на медицину. Почти 160 млрд грн. Больше всего за время независимости Украины и на 65 млрд больше, чем при бывшем президенте. Сорри за брань", – сказал Зеленский. При этом словосочетание "бывшем президенте" при монтаже видео было "запикано".

Зеленский также прошелся по другим статьям бюджета, сравнивая их расходы с показателями предыдущих лет, и поблагодарил депутатов за его принятие.

15 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

Читайте также: Соцвыплаты бюджета-2021: что будет с пенсиями, зарплатами и субсидиями







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.