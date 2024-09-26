В Оболонском районе Киева слышны взрывы: власти сообщают о работе ПВО

Силы ПВО сбивают шахеды (Фото: иллюстративное)

В Киеве утром 26 сентября прогремели взрывы. В Оболонском районе столицы работают силы противовоздушной обороны, сообщил мэр Виталий Кличко.

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Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 01:40, а уже в 1:49 в районе города был замечен вражеский дрон, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины. По данным Киевской городской военной администрации, взрывы в городе были слышны в 02:28, 04:22 и 05:20 – все работа ПВО.

В 06:18 поступил вызов экстренных служб в Печерский район. Как сообщил Кличко, по предварительным данным в результате падения обломков загорелся первый этаж пятиэтажного жилого дома. Начальник КГВА Сергей Попко добавил, что в результате атаки дронов, предварительно, произошла разгерметизация газовой трубы. Информации пострадавших сейчас нет.

По состоянию на 05:20 "шахеды" наблюдались в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Полтавской областях. Их направление движения постоянно меняется, уточнили в ВС ВСУ.

24 сентября враг обстрелял Покровск в Донецкой области, предварительно, из артиллерии. Удар пришелся по жилой застройке, погибли два человека.

Также кафиры нанесли авиационный удар по Харькову . Ранения получили более 20 человек, известно о трех погибших.

Вечером 25 сентября армия РФ нанесла удар по Краматорску Донецкой области. Два человека погибли, среди 12 пострадавших трое детей.

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