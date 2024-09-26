В Оболонському районі Києва чутно вибухи: влада повідомляє про роботу ППО

Сили ПВО сбивають шахеди (Фото: ілюстративне)

В Києву зранку 26 вересня пролунали вибухи. В Оболонському районі столиці працюють сили протиповітряної оборони, повідомив мер Віталій Кличко.

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Повітряна тривога у Києві була оголошена о 01:40, а вже о 1:49 в районі міста був помічений ворожий дрон, повідомляють у Повітряних Силах Збройних Сил України. За даними Київської міської військової адміністрації, вибухи у місті було чутно о 02:28, 04:22 та 05:20 – все робота ППО.

О 06:18 поступив виклик екстрених служб до Печерського району. Як повідомив Кличко, за попередніми даними внаслідок падіння уламків загорівся перший поверх п'ятиповерхового житлового будинку. Начальник КМВА Сергій Попко додав, що внаслідок атаки дронів, попередньо, сталася розгерметизація газової труби. Інформації про постраждалих наразі немає.

Станом на 05:20 "шахеди" спостерігалися в Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській областях. Їх напрямок руху постійно змінюється, уточнили в ПС ЗСУ.

Доповнено 06:43. Вночі ворог також атакував Запоріжжя, повідомив голова військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок удару по житловій забудові та території одного з промислових підприємств поранені шестеро дорослих – два чоловіки та чотири жінки, а також 14-річний хлопець.

24 вересня ворог обстріляв Покровськ на Донеччині, попередньо, з артилерії. Удар прийшовся по житловій забудові, загинули дві особи.

Також окупанти завдали авіаційний удар по Харкову. Поранення отримали понад 20 осіб, відомо про трьох загиблих.

Ввечері 25 вересня армія РФ завдала удару по Краматорську Донецької області. Дві людини загинуло, серед 12 постраждалих троє дітей.

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