В Одессе снесут памятник Горькому

В Одессе решили демонтировать памятник Горькому. Об этом сообщает Думская.

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Как отмечается, решение о демонтаже было принято членами историко-топонимической комиссии Одесского горсовета на заседании 16 марта, но стало известно только сейчас.

Бюст российскому писателю Максиму Горькому, который активно поддерживал большевиков и был символом советской литературы, уберут из парка на одесских Черемушках.

Памятник перенесут на другую локацию, но куда именно пока не понятно.

28 декабря 2022 года в Одессе демонтировали памятники российской императрице Екатерине II и российскому захватчику Александру Суворову.

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