В Одесской области задержали мэра-рекетира: хотел "отжать" базу отдыха

По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о городском голове Белгород-Днестровского Виталии Граждане

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали мэра портового города в Одесской области, который возглавлял преступную группировку: она пыталась завладеть местной базой отдыха, расположенной на побережье Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о городском голове Белгород-Днестровского Виталии Граждане.

По данным правоохранителей, подозреваемые пытались незаконно завладеть местной базой отдыха, а для этого силой заставили владелицу отказаться от 50% корпоративных прав на него.

После этого они назначили на базу отдыха своего директора, который начал искать покупателей этого комплекса, рассказали в СБУ.

Правоохранители подчеркнули, что когда покупатели нашлись – участники преступной группировки собирались "отжать" у владелицы оставшиеся 50% корпоративных прав.

По материалам дела, для реализации сделки мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов: именно они должны были переоформить "отжатую" турбазу на потенциальных покупателей.

Правоохранители задержали подозреваемого главу преступной группировки с поличным, когда тот получал $30 000 задатка от покупателей турбазы.

Фото: СБУ

В настоящее время идет расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной группы, злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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