В Одеській області затримали мера-рекетира: хотів "віджати" базу відпочинку

За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана

Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали мера портового міста в Одеській області, який очолював злочинне угруповання: воно намагалося заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана.

За даними правоохоронців, підозрювані намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, а для цього силою змусили власницю відмовитися від 50% корпоративних прав на нього.

Після цього вони призначили на базу відпочинку "свого" директора, який почав шукати покупців цього комплексу, розповіли в СБУ.

Правоохоронці наголосили, що коли покупці знайшлися – учасники злочинного угруповання збиралися "віджати" у власниці решту 50% корпоративних прав.

За матеріалами справи, для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів: саме вони мали переоформити "віджату" турбазу на потенційних покупців.

Правоохоронці затримали підозрюваного очільника злочинного угруповання на гарячому, коли той отримував $30 000 завдатку від покупців турбази.

Фото: СБУ

Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи, зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

18 липня суд заарештував майно колишнього народного депутата на понад 1 млрд грн.

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