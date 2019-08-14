В одной из областей хотят перестроить работу облгосадминистрации

Виталий Бунечко (фото - oda.zt.gov.ua)

Новый глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко заявил о намерении перестроить работу ОГА. Об этом он заявил 13 августа на своем первом совещании с руководителями департаментов и управлений ОГА, сообщает пресс-служба ведомства.

"Уверен в плодотворном сотрудничестве и рассчитываю на поддержку областного совета. Будем перестраивать работу областной администрации, как того требует время и руководство государства", - подчеркнул Бунечко.

Он отметил, что открыт к общению. "Мои двери открыты для каждого работника. Мне легче работать и общаться с людьми, чем просто сидеть в кабинете", - сказал глава Житомирской ОГА.