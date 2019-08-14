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В одной из областей хотят перестроить работу облгосадминистрации

В одной из областей хотят перестроить работу облгосадминистрации - Фото
Виталий Бунечко (фото - oda.zt.gov.ua)
14.08.2019, 06:58

Новый глава Житомирской облгосадмистрации Виталий Бунечко проанонсировал изменения в работе

Новый глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко заявил о намерении перестроить работу ОГА. Об этом он заявил 13 августа на своем первом совещании с руководителями департаментов и управлений ОГА, сообщает пресс-служба ведомства.

"Уверен в плодотворном сотрудничестве и рассчитываю на поддержку областного совета. Будем перестраивать работу областной администрации, как того требует время и руководство государства", - подчеркнул Бунечко.

Он отметил, что открыт к общению. "Мои двери открыты для каждого работника. Мне легче работать и общаться с людьми, чем просто сидеть в кабинете", - сказал глава Житомирской ОГА.

  • 12 августа президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки западнее Киева представил нового  председателя Житомирской области: им стал Виталий Бунечко.
  • По данным Зеркала недели, Бунечко - брат руководителя юридического подразделения Укрнафты, и якобы именно Вячеслав Бунечко представлял интересы компании из орбиты олигарха Игоря Коломойского в судах с НАБУ. Источники издания утверждают, что Виталия Бунечко в 2015 году обвиняли в попытке влиять на тендеры Энергоатома, а также в крышевании компании Укргазодобыча.

 

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Владимир Зеленский житомирская область Виталий Бунечко
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