В Офисе президента подтвердили встречу Зеленского с Путиным

Офис президента подтвердил запланированную встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ОП со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко на брифинге в Париже.
"После встречи четырех лидеров в нормандском формате президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказал Тимошенко.
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