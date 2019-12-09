В Офисе президента подтвердили встречу Зеленского с Путиным

Зеленский - Путин. Коллаж ЛІга.net

Офис президента подтвердил запланированную встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ОП со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко на брифинге в Париже.

"После встречи четырех лидеров в нормандском формате президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказал Тимошенко.

Сегодня в париже проходит встреча в нормандском формате.

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках нормандского формата запланировала отдельные переговоры с Зеленским и России Путиным . ЗеленскимПутиным

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