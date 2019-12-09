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В Офисе президента подтвердили встречу Зеленского с Путиным

В Офисе президента подтвердили встречу Зеленского с Путиным - Фото
Зеленский - Путин. Коллаж ЛІга.net
09.12.2019, 12:37

Президенты встретятся после заседания нормандской четверки

Офис президента подтвердил запланированную встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба ОП со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко на брифинге в Париже.

"После встречи четырех лидеров в нормандском формате президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", -  сказал Тимошенко.

  • Сегодня в париже проходит встреча в нормандском формате.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках нормандского формата запланировала отдельные переговоры с Зеленским и России Путиным.

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Владимир Зеленский владимир путин офис президента нормандская встреча
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