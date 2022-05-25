В оккупированном Севастополе на подлодки РФ загружают ракеты "Калибр" – Крым.Реалии

В Южной бухте временно оккупированного Севастополя на подводные лодки Черноморского флота РФ загружают ракеты "Калибр". Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

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Согласно сообщению, у причалов в Южной бухте Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта "Варшавянка". К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150. На восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных "Камаза", в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

Подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые, в разных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

В РФ заявляют, что дальность полета ракет морского базирования – 1400 км.

30 апреля Минобороны РФ впервые признало, что использует подводные лодки для обстрелов Украины.

Вадим Ребрина

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