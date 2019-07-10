В ООН Ельченко обвинил Россию в терроризме

Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Для противодействия международному терроризму и организованной преступности, которые действуют в связке, необходимо найти эффективные способы привлечения к ответственности стран, для которых финансирование терроризма, разжигание международных военных конфликтов, манипуляции стали частью госполитики. Об этом постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил вчера, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, сообщает Укринформ.

"Мы признаем настоятельную потребность дополнительных эффективных средств противодействия новейшим тенденциям в терроризме и организованной преступности. В частности, когда терроризм и уголовные компоненты безнаказанно интегрируются государственной политики некоторых стран, это приводит к грубым нарушениям международного права, включая преступлениями агрессивной войны и преступлениями против человечности", - отметил Ельченко.

По его словам, Украина продолжает испытывать такие последствия, опираясь российской гибридной агрессии уже более пяти лет.

Ельченко обратил внимание присутствующих на то, что российский представитель в своем выступлении рассказывал об угрозе поставок оружия террористам в Сирии, в то время как Украина хотела бы услышать от него, когда Россия прекратит непрерывные поставки вооружений и боеприпасов для "бессмысленной поддержки кровопролития" в оккупированном Донбассе.

"Перебрасывание ответственности, манипуляции и пропаганда, вмешательство во внутренние дела государств, разжигание международных конфликтов поставками оружия и финансированием терроризма, убийства гражданского населения, включая медиков - все это современный политический курс Российской Федерации", - сказал он.

13 февраля Ельченко заявлял, что во временно оккупированном Донбассе находятся более 35 тысяч представителей российских вооруженных формирований, которых курируют свыше двух тысяч регулярных военных РФ.