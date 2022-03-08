В ООН говорят, что не запрещали своим сотрудникам называть войну в Украине войной
В ООН заверяют, что не запрещали своим сотрудникам называть войну в Украине войной или вторжением России. Об этом заявил в комментарии The Guardian спикер ООН Стефан Дюжаррик.
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По его словам, это "просто не тот случай, когда сотрудникам было дано указание не использовать такие слова, как "война" и "вторжение"".
Дюжаррик отметил, что замгенсека ООН Розмари ДиКарло недавно использовала слово война в своем твите. Она написала: "Эта война бессмысленна".
Он также отметил, что широкий спектр слов использовал и сам генсек Антониу Гутерриш. По его словам, сотрудников ООН просят оформлять любые сообщения по Украине и по другим политическим вопросам таким образом, чтобы это соответствовало позиции организации и заявлениям генсека.
При этом Дюжаррик не может исключать, что в какой-то части ООН могли разослать письмо сотрудникам с запретом на использование слова "война". Однако он его не видел, как и другие сотрудники Организации, с которыми пообщался The Guardian.
- Сегодня некоторые СМИ сообщили, что ООН якобы разослала сотрудникам письмо с призывом не использовать слова "война" и "вторжение" для описания нападения России на Украину.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ООН оперативно опровергнуть эту информацию, если это ложь.
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