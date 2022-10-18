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В ООН предупреждают о высоком риске увеличения смертности в Украине зимой

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 20:25
В ООН предупреждают о высоком риске увеличения смертности в Украине зимой - Фото
Обстрел Запорожья 14 октября (фото – Александр Старух, Telegram)

Постоянная координатор ООН и гуманитарная координатор в Украине Дениз Браун заявила о "полном опустошении" в районах Украины, пострадавших от войны, а также о постоянно меняющихся масштабах гуманитарного кризиса там, сообщает CNN.

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Чиновница выразила глубокую обеспокоенность наступлением зимы.

"Это полное опустошение. Гибель людей и полная потеря средств  существования в непосредственно пострадавших от войны районах. Я абсолютно убеждена в этом: существует высокий риск смертности в зимние месяцы для семей и общин, которые остались абсолютно ни с чем", – сказала Браун.

По ее словам, на гуманитарную ситуацию в Украине также влияет несколько разных факторов, одним из которых является изменение линии фронта.

"По мере того, как линия фронта движется, мы должны адаптироваться", – сказала Браун, но добавила, что "мы не солдаты", и что "гуманитарное сообщество – не военная сила".

По ее словам, вторым фактором является начало зимы. ООН, сказала чиновница, пытается обеспечить "безопасные, достойные и теплые места", где жители прифронтовых районов могут находиться зимой.

Это включает такие вещи, как зимняя одежда, одеяла и матрасы, сказала Браун. Но, подчеркнула она, гуманитарное сообщество не в состоянии справиться с повреждением электро- и тепловых станций. Это вопрос, который должен вызвать серьезную обеспокоенность у государств-членов, подчеркнула представитель ООН.

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Вадим Ребрина
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ООН энергетика гуманитарный кризис Дениз Браун
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