В ООН все больше разговоров о реформе Совбеза, невменяемость РФ этому помогает – Кислица

Необходимость реформы Совета безопасности ООН становится все более обсуждаемой темой в мире и в самой Организации Объединенных Наций. Об этом сказал представитель Украины в ООН Сергей Кислица в эфире национального телемарафона.

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Кислица сказал, что Украина уже довольно долго указывает на необходимость реформировать Совбез, так как российское право вето практически полностью блокирует принятие в нем решений даже по самым чувствительным вопросам не только Украины, но и всего мира.

По его словам, эта тема долго считалась бесперспективной, однако в последнее время ее начали поднимать и на самом Совете безопасности. О ней также говорили на Генеральной Ассамблее лидеры стран, в том числе Президент США Джо Байден.

Кислица надеется, что в ближайшее время эти обсуждения перейдут в режим "содержательных консультаций" в Совбезе, так как именно там должны поддержать инициативу внесения изменений в устав ООН.

Дипломат считает, что "ключевой вопрос, – когда остальные члены Совета безопасности прекратят придавать значение России и ее праву вето и прямо заявят, что больше не намерены с ним считаться".

Кислица сказал, что "этого момента пока нет", но он надеется, что "такой момент приближается".

Этому, как он считает, способствует и имидж представителей России в ООН, над неприкрыто лживыми заявлениями которых уже начинают открыто смеяться. Дипломат утверждает, что "ни у кого в Совбезе ООН нет иллюзий относительного морального облика посла РФ Небензи".

"Это жалкий человек, который скомпрометировал себя как профессионал и как личность", – сказал Кислица.

В начале сентября, выслушав на заседании Совета безопасности поток фейков, дезинформации и пропаганды об Украине от Постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, Кислица предположил, что российский коллега, возможно, пал жертвой какой-то болезни, вызывающей галлюцинации, и предложил отвезти его – и всю делегацию России заодно – в ближайший госпиталь на обследование.

27 сентября Небензя пытался сорвать выступление президента Владимира Зеленского на заседании Совета безопасности.

Сергій Бережний

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