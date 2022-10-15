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В ОП призвали Черниговскую, Житомирскую и Черкасскую области сократить потребление света

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 13:22
В ОП призвали Черниговскую, Житомирскую и Черкасскую области сократить потребление света - Фото
Опоры ЛЭП (Фото: atom.gov.ua)

Жителей Черниговской, Житомирской и Черкасской областей призвали сократить потребление электроэнергии после удара оккупантов по инфраструктуре Киевской области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, жителям упомянутых регионов стоит сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00, чтобы стабилизировать энергетические системы после утреннего обстрела Киевской области. 

Он отметил, что необходимо разумно потреблять электроэнергию в пиковые часы. 

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Дмитро Гриниченко
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война черкасская область черниговская область житомирская область отключение света Кирилл Тимошенко
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