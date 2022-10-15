В ОП призвали Черниговскую, Житомирскую и Черкасскую области сократить потребление света

Жителей Черниговской, Житомирской и Черкасской областей призвали сократить потребление электроэнергии после удара оккупантов по инфраструктуре Киевской области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, жителям упомянутых регионов стоит сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00, чтобы стабилизировать энергетические системы после утреннего обстрела Киевской области.

Он отметил, что необходимо разумно потреблять электроэнергию в пиковые часы.

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Дмитро Гриниченко

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