В ОП призвали Черниговскую, Житомирскую и Черкасскую области сократить потребление света
15.10.2022, 13:22
Опоры ЛЭП (Фото: atom.gov.ua)
Жителей Черниговской, Житомирской и Черкасской областей призвали сократить потребление электроэнергии после удара оккупантов по инфраструктуре Киевской области. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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По его словам, жителям упомянутых регионов стоит сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00, чтобы стабилизировать энергетические системы после утреннего обстрела Киевской области.
Он отметил, что необходимо разумно потреблять электроэнергию в пиковые часы.
- Ранее жителей Киева и Киевской области призвали сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00.
- В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области, из-за чего возможны аварийные отключения света.
- Из-за обстрелов на части территории Украины проводят веерные отключения электроэнергии, украинцев призвали ограничить потребление электричества в часы пик. Частичное ограничение потребления электроэнергии будет продолжаться до стабилизации ситуации.
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