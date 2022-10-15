Жителей Киева и области призвали сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00

Жителей Киева и Киевской области призвали сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 после удара россиян по критической инфраструктуре. Об этом заявили пресс-служба Киевской городской государственной администрации и глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

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Жителей столицы предупредили о риске дефицита мощности после удара оккупантов по объекту энергетической инфраструктуры области.

В период с 17:00 до 23:00 граждан призывают выключить все мощные электроприборы: электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины, бойлеры, электрочайники, а также выключить с розеток все неиспользуемые приборы.

Кулеба заявил, что после удара по инфраструктуре региона жертв нет и также призвал жителей сократить потребление электричества с 17:00 до 23:00, чтобы энергетики быстрее смогли ликвидировать последствия удара.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил, что цель экономии энергии — сокращение потребления на 35-40%. Он обратился к собственникам бизнесов с просьбой выключить световую рекламу — как внутреннюю, так и уличную.

Ранее в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области, из-за чего возможны аварийные отключения света.

Утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатые ракеты и 24 дрона. В результате атаки погибли 11 человек, 64 получили ранения и травмы. 11 октября РФ продолжила атаковать Украину ракетами с Каспийского моря. За полдня ПВО сбила 20 российских крылатых ракет и 13 иранских дронов-камикадзе.

Из-за обстрелов на части территории Украины проводят веерные отключения электроэнергии, украинцев призвали ограничить потребление электричества в часы пик. Частичное ограничение потребления электроэнергии будет продолжаться до стабилизации ситуации.

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Дмитро Гриниченко

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