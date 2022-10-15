UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Жителей Киева и области призвали сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 12:16
Жителей Киева и области призвали сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 - Фото
Опора ЛЭП (Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net)

Жителей Киева и Киевской области призвали сократить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 после удара россиян по критической инфраструктуре. Об этом заявили пресс-служба Киевской городской государственной администрации и глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Жителей столицы предупредили о риске дефицита мощности после удара оккупантов по объекту энергетической инфраструктуры области. 

В период с 17:00 до 23:00 граждан призывают выключить все мощные электроприборы: электроплиты, микроволновые печи, стиральные машины, бойлеры, электрочайники, а также выключить с розеток все неиспользуемые приборы. 

Кулеба заявил, что после удара по инфраструктуре региона жертв нет и также призвал жителей сократить потребление электричества с 17:00 до 23:00, чтобы энергетики быстрее смогли ликвидировать последствия удара.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил, что цель экономии энергии — сокращение потребления на 35-40%. Он обратился к собственникам бизнесов с просьбой выключить световую рекламу — как внутреннюю, так и уличную. 

Читайте также: Данилов опроверг заявления о том, что 30% энергетической инфраструктуры Украины повреждены

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война киев киевская область отключение света критическая инфраструктура
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 