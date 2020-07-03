В ОРДЛО русский язык установили как единственный "официальный" - МИД

Внедрение русского языка в ОРДЛО является еще одним свидетельством полного контроля оккупированных територий со стороны России, отметили в МИД Украины

Миссия ОБСЕ подтвердила, что оккупационные администрации в Донецке и Луганске установили русский язык как единственный "официальный". Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, сообщает Укринформ.

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Он отметил, что это является еще одним свидетельством полного контроля со стороны России временно оккупированных территорий Украины.

Таким образом, российская сторона "не отказывается от своих планов по дальнейшей интеграции временно оккупированных частей Украины в военное, правовое, экономическое и культурное пространство России".

7 марта в вузы оккупированного Луганска поступил приказ полностью заменить дисциплину "украинский язык" на русский для всех направлений подготовки.

СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

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Наталия Софиенко

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