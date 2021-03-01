В ОРДЛО выехал гуманитарный конвой ООН, который не хотели пропускать боевики РФ – фото
01.03.2021, 13:20
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
Конвой из 11 машин с гуманитарной помощью от Организации объединенных наций для граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, пересек КПВВ Счастье. Об этом говорится в сообщении Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
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Отмечается, что 26 февраля конвой не смог пересечь КПВВ из-за того, что боевики России отказывались принимать гуманитарный груз. В ответ на это украинская делегация обратилась в ОБСЕ.
Основой груза были гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения.
- Боевики гибридной армии РФ за прошедшие сутки семь раз нарушали перемирие на Донбассе, в результате обстрела погиб украинский военный.
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