В ОРДЛО выехал гуманитарный конвой ООН, который не хотели пропускать боевики РФ – фото

Конвой из 11 машин с гуманитарной помощью от Организации объединенных наций для граждан Украины, проживающих в ОРДЛО, пересек КПВВ Счастье. Об этом говорится в сообщении Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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Отмечается, что 26 февраля конвой не смог пересечь КПВВ из-за того, что боевики России отказывались принимать гуманитарный груз. В ответ на это украинская делегация обратилась в ОБСЕ.

Основой груза были гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения.

Боевики гибридной армии РФ за прошедшие сутки семь раз нарушали перемирие на Донбассе, в результате обстрела погиб украинский военный.

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Станислав Стороженко

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