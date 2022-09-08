В пакет военной помощи от США вошли гаубичные противотанковые мины

Пентагон опубликовал детализацию объявленного ранее пакета военной помощи для Украины на $675 миллионов. Среди прочего, в этот пакет вошли противотанковые гаубичные мины калибра 155 мм (RAAM).

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Мины типа RAAM сбрасываются с хвостовой части гаубичного снаряда (девять мин на один заряд), пролетающего над целью. После удара о землю мины взводятся и детонируют после обнаружения электромагнитной сигнатуры бронированной машины.

Полный состав пакета военной помощи:

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

Четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;

Дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

1,5 млн патронов к стрелковому оружию;

Более 5000 противотанковых систем;

1000 одиниць 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);

Дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;

50 бронированных медицинских автомобилей;

Приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

Кроме того, $2 млрд выделяются в виде долгосрочных инвестиций в оборонную сферу: $1 млрд на укрепление обороны Украины и $1 млрд для 18 региональных соседей Украины.

Пентагон подчеркивает, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине критически важные для нее ресурсы.

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Сергій Бережний

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