В пакет военной помощи от США вошли гаубичные противотанковые мины
Пентагон опубликовал детализацию объявленного ранее пакета военной помощи для Украины на $675 миллионов. Среди прочего, в этот пакет вошли противотанковые гаубичные мины калибра 155 мм (RAAM).
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Мины типа RAAM сбрасываются с хвостовой части гаубичного снаряда (девять мин на один заряд), пролетающего над целью. После удара о землю мины взводятся и детонируют после обнаружения электромагнитной сигнатуры бронированной машины.
Полный состав пакета военной помощи:
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- Четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
- Дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;
- Более 5000 противотанковых систем;
- 1000 одиниць 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);
- Дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- Приборы ночного видения и другое полевое оборудование.
Кроме того, $2 млрд выделяются в виде долгосрочных инвестиций в оборонную сферу: $1 млрд на укрепление обороны Украины и $1 млрд для 18 региональных соседей Украины.
Пентагон подчеркивает, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине критически важные для нее ресурсы.
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