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В пакет военной помощи от США вошли гаубичные противотанковые мины

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 22:43
В пакет военной помощи от США вошли гаубичные противотанковые мины - Фото
Сожженная техника РФ на выставке в Киеве (Фото - Генштаб ВСУ)

Пентагон опубликовал детализацию объявленного ранее пакета военной помощи для Украины на $675 миллионов. Среди прочего, в этот пакет вошли противотанковые гаубичные мины калибра 155 мм (RAAM).

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Мины типа RAAM сбрасываются с хвостовой части гаубичного снаряда (девять мин на один заряд), пролетающего над целью. После удара о землю мины взводятся и детонируют после обнаружения электромагнитной сигнатуры бронированной машины. 

Полный состав пакета военной помощи: 

  • Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • Четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • Дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
  • 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;
  • Более 5000 противотанковых систем;
  • 1000 одиниць 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);
  • Дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
  • 50 бронированных медицинских автомобилей;
  • Приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

Кроме того, $2 млрд выделяются в виде долгосрочных инвестиций в оборонную сферу: $1 млрд на укрепление обороны Украины и $1 млрд для 18 региональных соседей Украины.

Пентагон подчеркивает, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине критически важные для нее ресурсы.

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Сергій Бережний
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