В партии Вакарчука объяснили, у кого забирают голоса на выборах

Святослав Вакарчук и Юлия Клименко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Голос рассчитывают максимально набрать 24-25% голосов избирателей на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом в интервью Украинской правде заявила глава партии Юлия Клименко.

"Я хочу сказать о процентах, что мы видим четко наш потенциальный рост, и мы видим, что мы можем как минимум 24-25% провести. Если мы успеем активно сделать агитационную кампанию. Безусловно, если бы кампания была длиннее, проценты были бы, возможно, и больше. Но наши возможности - это минимум 10%, максимум 24%", - отметила Клименко.

По ее словам, "на самом деле Голос отбирает у всех понемножку".

"Мы уже видим, что даже у Слуги народа немного забираем. Ранее мы были пятыми, теперь стали третьими. Это значит, что у всех, кто ниже, мы "подъели", - объяснила Клименко.

30 июня заместитель главы партии Голос Ярослав Юрчишин заявил, что они надеются набрать на выборах в Верховную Раду до 20%.

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