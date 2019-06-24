В ПАСЕ ограничили работу тележурналистов в кулуарах

Фото: Андрея Лавренюка/Укринформ

В Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге усилили меры безопасности и ограничили работу представителей телеканалов в кулуарах. Об этом сообщает Укринформ.

Ограничения заключаются в разрешении проводить видеосъемку только в определенной зоне, очерченной лентой.

Каждый аккредитованный телеканал имеет определенное место. "При этом расстановка съемочных групп осуществлена ​​по национальной принадлежности. Ближе в зал заседаний разместили шесть украинских телеканалов, далее - восемь российских", - отмечается в сообщении.

Таким образом, журналисты будут ограничены работать в так называемом формате динамического стрима.

По неофициальной информации, мотивами такого решения является предотвращение конфликтных ситуаций, которые на прошлых сессиях ПАСЕ активно провоцировала пропагандистка телеканала Россия 24 Ольга Скабеева.

Несколько народных депутатов из состава украинской делегации в ПАСЕ сделали официальные обращения к руководству Ассамблеи с просьбой ограничить их от неэтичного поведения сотрудников российского телеканала.

31 января 2019 года сообщалось, что руководитель по коммуникациям Совета Европы Даниэль Холтген назвал неприемлемым поведение Скабеевой в кулуарах ПАСЕ. Согласно опубликованному видео инцидента, Скабеева пыталась помешать выступлению перед журналистами первого вице-спикер Рады Ирины Геращенко. Скабеева говорила одновременно с Геращенко, намеренно пытаясь ее перебить.

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