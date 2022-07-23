В Пентагоне прокомментировали заявления России об уничтожении четырех HIMARS: Это неправда
В Пентагоне заявили, что заявления России об уничтожении четырех украинских ракетных систем HIMARS – это неправда, пишет CNN.
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"По состоянию на сегодняшнее утро, согласно нашим переговорам с украинцами, это неправда. Все HIMARS продолжают оставаться занозой в боку России", — сказал на традиционном брифинге в пятницу чиновник Минобороны США.
Он добавил, что российские войска в Украине пытаются адаптироваться к появлению HIMARS на поле боя. Пока что без успеха.
"Украинцы мощно сосредоточились на российских командных пунктах, на логистических объектах, в том числе оружейных складах, поэтому россияне пытаются смягчить последствия с помощью маскировки, передвижения, смены локаций. Не могу сказать, насколько это эффективно, но, кажется, не очень", — сказал чиновник.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 21 июля сказал, что россияне "теряют смысл" из-за HIMARS на вооружении Украины и объявили на них "охоту", но не уничтожили ни одной установки.
- 22 июля Белый дом официально сообщил о передаче Украине четырех дополнительных HIMARS , их количество увеличится до 16.
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