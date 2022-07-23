UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Пентагоне прокомментировали заявления России об уничтожении четырех HIMARS: Это неправда

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2022, 01:08
В Пентагоне прокомментировали заявления России об уничтожении четырех HIMARS: Это неправда - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

В Пентагоне заявили, что заявления России об уничтожении четырех украинских ракетных систем HIMARS – это неправда, пишет CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"По состоянию на сегодняшнее утро, согласно нашим переговорам с украинцами, это неправда. Все HIMARS продолжают оставаться занозой в боку России", — сказал на традиционном брифинге в пятницу чиновник Минобороны США.

Он добавил, что российские войска в Украине пытаются адаптироваться к появлению HIMARS на поле боя. Пока что без успеха.

"Украинцы мощно сосредоточились на российских командных пунктах, на логистических объектах, в том числе оружейных складах, поэтому россияне пытаются смягчить последствия с помощью маскировки, передвижения, смены локаций. Не могу сказать, насколько это эффективно, но, кажется, не очень", — сказал чиновник.

Неспособность России уничтожить системы HIMARS свидетельствует об исключительных способностях украинцев и об их тактической экспертизе, считает он.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война HIMARS
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 