В плен ВСУ сдались восемь боевиков из Луганской области – фото

Восемь участников террористической организации ЛНР на днях сдались в плен украинским военным. Все они жители временно оккупированных районов Луганской области. Об этом сообщает управление СБУ в Луганской и Донецкой областях.

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Там уточнили, что в плен сдались жители Ровеньок, Стаханова, Алчевска и поселка Хорошее. Некоторые из них уже имели боевой опыт в 2014 году. Но большинство были "мобилизованы" российскими военными и представителями оккупационных правоохранительных органов посреди улицы.

По их словам, забирали даже бомжей, которых заставлять ночевать на улице из-за заболеваний и вшей. Их насильно привозили в военкоматы, требовали документы и уже не выпускали.

В настоящее время с пленными проводят соответствующие следственные действия по документированию их преступлений против Украины. Они сотрудничают со следствием и призывают других боевиков сложить оружие, сообщили в СБУ.

Там говорят, что принудительно мобилизованные боевики массово бросают оружие и сдаются в плен.

С момента старта государственный проект "Хочу жить" получил более 4300 обращений от российских граждан по поводу сдачи в плен. С ними общаются, чтобы обеспечить безопасность процедуры.

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Вадим Ребрина

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