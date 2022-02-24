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В Подольске, Мариуполе и Херсонской области есть погибшие и раненые – МВД

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 09:12

В Подольске в результате бомбардировки воинской части погибли шесть человек, в Мариуполе один погибший. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Телеграм со ссылкой на официальную информацию по каналам Национальной полиции.

Геращенко сообщил:

В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком. 

В 08:36 в Подольске Одесской области в ВЧ 0173 бомбардировки – шестеро погибших, семеро ранены, 19 без вести пропали.

В 08:38 в Мариуполе Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В Кривом Роге Днепропетровская область три удара по составам 17 танковой БР; позиция боевого дежурства 4608 Краснополье – удар с БПЛА

Разбомбили мост через реку Ингулец.

По информации МВД, в результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиции пограничников в районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб.

Информация о других жертвах устанавливается.

В Подольске, Мариуполе и Херсонской области есть погибшие и раненые – МВД

В Подольске, Мариуполе и Херсонской области есть погибшие и раненые – МВД
Наталия Медведева
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