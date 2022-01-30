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В полиции заявили о задержании группы людей, которые планировали массовые беспорядки

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 22:30
В полиции заявили о задержании группы людей, которые планировали массовые беспорядки - Фото
Игорь Клименко (Фото: Андрей Новицкий/пресс-служба МВД)

В Национальной полиции заявили о задержании группы людей, которые планировали массовые беспорядки в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Подробности произошедшего не сообщаются.

В полиции анонсировали брифинг на 10:00 завтра, 31 января, с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского и главы Нацполиции Игоря Клименко.

Как отмечается, брифинг будет посвящен задержанию людей, которым правоохранители инкриминируют планирование массовых беспорядков на территории Украины.

  • В ночь на 14 января хакеры атаковали правительственные сайты Украины, в частности портал Дия.
  • В тот же день официальные лица США сообщили, что имеют данные данные о подготовке Россией провокаций в Украине.
  • 30 января сенаторы США заявили о намерении ввести часть санкций против России до ее втожения в Украину, за то, что она уже сделала: кибератаки, провокации, попытки подорвать позиции украинского правительства внутри страны.

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Наталия Медведева
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