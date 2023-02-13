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В Польше показали, как проходят учения украинских танкистов – фото и видео

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 18:29
В Польше показали, как проходят учения украинских танкистов – фото и видео - Фото
Фото: Минобороны Польши

Украинские танкисты осваивают танки Leopard на полигоне десятой бронекавалерийской бригады в Свентошове на западе Польши. Об этом сообщила пресс-служба польского Министерства обороны и канцелярия президента Польши.

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Польский президент Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак в понедельник, 13 февраля, посетили бригаду и ознакомились с ходом учений.

"Мы не ждем. Мы уже начали тренировать украинских военных на "Леопардах", – сказал Блащак.

По его словам, самый большой вызов сейчас – это запчасти к этим танкам, которые должна изготовить немецкая промышленность. Во вторник он намерен говорить на эту тему с немецким коллегой в рамках контактной группы по обороне Украины на заседании Рамштайн-9.

"Мы и дальше будем поддерживать Украину. Свободная Украина означает свободную Польшу", – сказал Блащак.

В Польше показали, как проходят учения украинских танкистов – фото и видео

В Польше показали, как проходят учения украинских танкистов – фото и видео

В Польше показали, как проходят учения украинских танкистов – фото и видео

Дуда добавил, что Польша стала главным вдохновителем и организатором танковой составляющей Украины.

"Мы звонили нашим союзникам, просили их также выделить Украине "Леопарды" и другие танки. Мы хотим собрать целую бронетанковую бригаду. И имеем положительный ответ от союзников", – сказал он.

В Польше показали, как проходят учения украинских танкистов – фото и видео

Президент Польши также рассказал о своих впечатлениях от разговоров с украинскими танкистами, прибывшими на учения.

"Прямо с фронта сюда приехали. Это солдаты, несколько дней назад находившиеся на фронте. Только посмотрите на эти лица. Вы видите, что они пережили ужасные вещи, но они абсолютно настроены защищать свою Родину", – сказал Дуда.

Андрій Водяний
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Мариуш Блащак польша танки военные учения анджей дуда Leopard
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