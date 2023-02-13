В Польше показали, как проходят учения украинских танкистов – фото и видео

Украинские танкисты осваивают танки Leopard на полигоне десятой бронекавалерийской бригады в Свентошове на западе Польши. Об этом сообщила пресс-служба польского Министерства обороны и канцелярия президента Польши.

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Польский президент Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак в понедельник, 13 февраля, посетили бригаду и ознакомились с ходом учений.

Prezydent @AndrzejDuda obserwuje pokaz szkoleń ukraińskich załóg czołgowych. pic.twitter.com/4OUDdFFtel — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023

"Мы не ждем. Мы уже начали тренировать украинских военных на "Леопардах", – сказал Блащак.

По его словам, самый большой вызов сейчас – это запчасти к этим танкам, которые должна изготовить немецкая промышленность. Во вторник он намерен говорить на эту тему с немецким коллегой в рамках контактной группы по обороне Украины на заседании Рамштайн-9.

"Мы и дальше будем поддерживать Украину. Свободная Украина означает свободную Польшу", – сказал Блащак.

Дуда добавил, что Польша стала главным вдохновителем и организатором танковой составляющей Украины.

"Мы звонили нашим союзникам, просили их также выделить Украине "Леопарды" и другие танки. Мы хотим собрать целую бронетанковую бригаду. И имеем положительный ответ от союзников", – сказал он.

Президент Польши также рассказал о своих впечатлениях от разговоров с украинскими танкистами, прибывшими на учения.

"Прямо с фронта сюда приехали. Это солдаты, несколько дней назад находившиеся на фронте. Только посмотрите на эти лица. Вы видите, что они пережили ужасные вещи, но они абсолютно настроены защищать свою Родину", – сказал Дуда.

В Германии также начались учения ВСУ на танках Leopard 2.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.

Андрій Водяний

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