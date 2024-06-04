В Польше ультраправый депутат сорвал флаг Украины: полиция взялась за дело – видео

На кадрах видно, как неизвестные спускают украинский флаг, который висел на кургане Костюшко рядом с флагами Польши

Гжегож Браун (Фото: EPA)

Лидер польской ультраправой партии Конфедерация польской короны Гжегож Браун показал срыв украинского флага с кургана Костюшко в Кракове – полиция Польши уже расследует дело. Об этом сообщило rmf24.

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4 июня Браун опубликовал видео с кургана с подписью: "флаг Украины, который оказался не там".

"Как честный человек, нашедший его, сдаю в консульство в Кракове #СтопУкраинизацииПольши #ДружинаБрауна #ЧтобыПольщаБылаПольшей", – прокомментировал он видео.

Flagę UKR 🇺🇦, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu👇, как uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie. #StopUkrainizacjiPolski #DrużynaBrauna #ŻebyPolskaByłaPolska 🇵🇱 pic.twitter.com/LlfQJXn0Jm - Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) 4 июня 2024

На кадрах, опубликованных Брауном, видно, как неизвестные спускают украинский флаг, висевший на кургане Костюшко рядом с флагами Польши.

На это отреагировал директор администрации Кургана Костюшко Лешек Черпиаловский и рассказал, что утром на курган пришла группа из 18 человек. На горе они забрали флаг, при этом повредив мачту, так что снова вывесить там флаг не получится — повреждены замки.

В администрации отметили, что неизвестно, кто именно сорвал флаг, но среди людей в группе был Браун – это зафиксировали камеры.

Представитель Главного управления муниципальной полиции в Кракове сообщил, что правоохранители уже взялись за это дело и будут решать, какую квалификацию предоставить делу — по статьям о краже, уничтожении имущества или, возможно, о разжигании межнациональной розни.

Глава Малопольского воеводства Кшиштоф Кленчар проинформировал, что снятие флага с кургана – это действие против "решения субъекта, который является историческим и юридическим опекуном кургана Костюшко", а потому требует оценки возможных правовых последствий.

Глава Комитета кургана Костюшко в Кракове подчеркнул, что "незаконный акт повреждения мачты и завладение флагом противоречит ценностям, которые олицетворяет фигуру и жизнь Тадеуша Костюшко".

В польском городе Гданьск в ночь на 29 мая два украинских подростка погибли в дорожной аварии.

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