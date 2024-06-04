У Польщі ультраправий депутат зірвав прапор України: поліція взялася за справу – відео

На кадрах видно, як невідомі спускають український прапор, який висів на кургані Костюшка поряд із прапорами Польщі

Ґжеґож Браун (Фото: EPA)

Лідер польської ультраправої партії Конфедерація польської корони Ґжеґож Браун показав зривання українського прапора з кургану Костюшка у Кракові – поліція Польщі вже розслідує справу. Про це повідомило rmf24.

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4 червня Браун опублікував відео з кургану з підписом: "прапор України, який опинився не там".

"Як чесна людина, що знайшла його, здаю у консульство в Кракові. #СтопУкраїнізаціїПольщі #ДружинаБрауна #ЩобПольщаБулаПольщею", – прокоментував він відео.

Flagę UKR 🇺🇦, która znajdowała się w niewłaściwym miejscu👇, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie. #StopUkrainizacjiPolski #DrużynaBrauna #ŻebyPolskaByłaPolska 🇵🇱 pic.twitter.com/LlfQJXn0Jm — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) June 4, 2024

На кадрах, які опублікував Браун, видно, як невідомі спускають український прапор, який висів на кургані Костюшка поряд із прапорами Польщі.

На це відреагував директор адміністрації "Кургану Костюшка" Лєшек Черпіаловський та розповів, що зранку на курган прийшла група з 18 людей. На горі вони забрали прапор, водночас пошкодивши щоглу, тож знову вивісити там стяг не вийде — пошкоджені замки.

В адміністрації зазначили, що невідомо, хто саме зірвав прапор, але серед людей у групі був Браун — це зафіксували камери.

Речник Головного управління муніципальної поліції у Кракові повідомив, що правоохоронці вже взялися за цю справу та вирішуватимуть, яку кваліфікацію надати справі — за статтями про крадіжку, знищення майна чи, можливо, про розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Очільник Малопольського воєводства Кшиштоф Кленчар проінформував, що зняття прапора з кургану — це дія проти "рішення суб’єкта, який є історичним та юридичним опікуном кургану Костюшка", а тому потребує оцінки можливих правових наслідків.

Глава Комітету кургану Костюшка у Кракові наголосив, що "незаконний акт пошкодження щогли та заволодіння прапором суперечить цінностям, які втілює постать і життя Тадеуша Костюшка".

У польському місті Гданськ у ніч проти 29 травня двоє українських підлітків загинули у дорожній аварії.

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