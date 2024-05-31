У польському виданні PAP з'явився фейк про "мобілізацію" до України
Польське державне інформаційне агентство PAP повідомило, що на портал здійснили кібератаку - було опубліковано неправдиве повідомлення про часткову мобілізацію польських чоловіків для відправлення до України. У Міністерстві цифровізації країни вважають, що до поширення фейку причетна Росія, йдеться у повідомленні на сайті ЗМІ.
31 травня на сайті PAP з'явилась новина із заголовком: "Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск: 1 липня 2024 року в Польщі розпочнеться часткова мобілізація".
"200 000 польських громадян, як колишніх військових, так і звичайних цивільних осіб, будуть призвані на обов'язкову військову службу. Всі мобілізовані будуть відправлені в Україну", – йшлося у фейковій новині.
Після того як публікацію видалили, вона з'явилася знову.
Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Ґавковський заявив, що все вказує на те, що ця кібератака була здійснена з російської сторони.
Туск заявив, що ця хакерська атака "добре ілюструє російську стратегію дестабілізації Росії" напередодні виборів до Європарламенту.
Зараз польські служби працюють над цим інцидентом під наглядом міністрів внутрішніх справ і цифровізації для з'ясування всіх деталей.
- 28 березня у Франції викрили фейковий сайт "Долучайся до України", на якому запрошували 200 000 громадян країни вступити до лав ЗСУ.
- 4 травня глава МЗС Польщі сказав, що його країна поки "не розкриватиме карти" у питанні можливого відправлення військ в Україну.
- 21 травня в Польщі заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії.
Читайте також: Польща може зібрати у себе підрозділ з українців призовного віку та провести вишкіл
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях