У польському виданні PAP з'явився фейк про "мобілізацію" до України

У польському уряді стверджують, що всі дані вказують на причетність до кібератаки російської сторони

Збройні сили Польщі (Фото: Міноборони Польщі)

Польське державне інформаційне агентство PAP повідомило, що на портал здійснили кібератаку - було опубліковано неправдиве повідомлення про часткову мобілізацію польських чоловіків для відправлення до України. У Міністерстві цифровізації країни вважають, що до поширення фейку причетна Росія, йдеться у повідомленні на сайті ЗМІ.

31 травня на сайті PAP з'явилась новина із заголовком: "Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск : 1 липня 2024 року в Польщі розпочнеться часткова мобілізація".

"200 000 польських громадян, як колишніх військових, так і звичайних цивільних осіб, будуть призвані на обов'язкову військову службу. Всі мобілізовані будуть відправлені в Україну", – йшлося у фейковій новині.

Після того як публікацію видалили, вона з'явилася знову.

Міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Ґавковський заявив, що все вказує на те, що ця кібератака була здійснена з російської сторони.

Туск заявив , що ця хакерська атака "добре ілюструє російську стратегію дестабілізації Росії" напередодні виборів до Європарламенту.

Зараз польські служби працюють над цим інцидентом під наглядом міністрів внутрішніх справ і цифровізації для з'ясування всіх деталей.

28 березня у Франції викрили фейковий сайт "Долучайся до України", на якому запрошували 200 000 громадян країни вступити до лав ЗСУ.

4 травня глава МЗС Польщі сказав, що його країна поки "не розкриватиме карти" у питанні можливого відправлення військ в Україну.

21 травня в Польщі заарештували дев'ятьох людей, яких підозрюють у диверсіях, скоєних нібито на замовлення Росії.

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