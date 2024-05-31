Польща може зібрати у себе підрозділ з українців призовного віку та провести вишкіл

Радослав Сікорський заявив, що це буде ефективніше, ніж відправлення польських військових до України

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/ALBERT ZAWADA)

Варшава може зібрати військовий підрозділ з українських чоловіків призовного віку, які перебувають у Польщі, та провести вишкіл. Про це на саміті глав закордонних справ країн НАТО у Празі заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Wnp Poland.

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"Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше й ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні", – сказав він.

Наприкінці квітня, торкаючись теми повернення українських чоловіків, які перебувають за кордоном, назад на Батьківщину, Сікорський сказав, що допомога Україні у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі є "етично неоднозначною" й ініціатива в цьому питанні має йти від України.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що рішення про повернення Україні чоловіків призовного віку з-за кордону має ухвалюватися на рівні Євросоюзу.

Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку з-за кордону, заявив старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будріс. За його словами, таке рішення має ухвалюватися на міждержавному рівні.

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