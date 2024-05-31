Польша может "мобилизовать" украинцев призывного возраста и отправить их в Украину

Радослав Сикорский заявил, что это будет эффективнее отправления польских военных в Украину

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/ALBERT ZAWADA)

Варшава может собрать военное подразделение из находящихся в Польше украинских мужчин призывного возраста и отправить их в Украину. Об этом на саммите глав иностранных дел стран НАТО в Праге заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Wnp Poland.

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"Польша рассмотрела запрос Украины по обучению, но мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, подлежащих призыву в украинскую армию, и что это будет более эффективным способом помочь Украине", – сказал он.

В конце апреля, затрагивая тему возвращения находящихся за рубежом украинских мужчин обратно на Родину, Сикорский сказал, что помощь Украине в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой для Польши "этически неоднозначна" и инициатива в этом вопросе должна исходить от Украины.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решение о возвращении Украине мужчин призывного возраста из-за границы должно приниматься на уровне Евросоюза.

Литва может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста из-за границы, заявил старший советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис. По его словам, такое решение должно приниматься на межгосударственном уровне.

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