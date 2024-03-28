У Франції викрили фейковий сайт, де нібито набирали добровольців для війни в Україні
У Міністерстві збройних сил Франції заявили про викриття фейкового сайту "Долучайся до України", який імітував офіційний державний ресурс. Про це міністерство повідомило у соцмережі Х. The Guardian, посилаючись на неназваного французького чиновника, написало про "російський слід" у цій кампанії.
Міністерство збройних сил Франції стверджує, що портал був фейковим та мав схоже графічне оформлення з офіційним державним ресурсом.
Розповсюдження цього сайту в соцмережах – це влаштована зловмисниками дезінформаційна кампанія, наголосили у французькому уряді.
Як зазначили у The Guardian, відомство країни помітило, що у соцмережі Х невідомі розповсюджували фальшивий сайт з оригінальним логотипом міністерства, де запрошували 200 000 французьких громадян вступити до лав Збройних Сил України, причому пріоритет надавали іммігрантам.
На сайті охочим пропонували залишити свої контактні дані та зв'язатися з "командиром підрозділу Полом" для отримання інформації щодо приєднання до української армії, повідомили в інформагентстві.
Також на умовах анонімності один з урядовців розповів французькій пресі, що у міністерства поки немає зачіпок щодо підозрюваних у цій справі, проте там бачать "ознаки російських або проросійських зусиль".
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