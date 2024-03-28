Во Франции разоблачили фейковый сайт, где якобы набирали добровольцев для войны в Украине
В Министерстве Вооруженных сил Франции заявили о разоблачении фейкового сайта "Присоединяйся к Украине", который имитировал официальный государственный ресурс. Об этом министерство сообщило в соцсети Х. The Guardian, ссылаясь на неназванного французского чиновника, написало о "российском следе" в этой кампании.
Министерство Вооруженных сил Франции утверждает, что портал был фейковым и имел схожее графическое оформление с официальным государственным ресурсом.
Распространение этого сайта в соцсетях – это устроенная злоумышленниками дезинформационная кампания, отметили во французском правительстве.
Как отметили в The Guardian, ведомство страны заметило, что в соцсети Х неизвестные распространяли фальшивый сайт с оригинальным логотипом Министерства, где приглашали 200 000 французских граждан вступить в ряды Вооруженных Сил Украины, причем приоритет предоставляли иммигрантам.
На сайте желающим предлагали оставить свои контактные данные и связаться с "командиром подразделения Полом" для получения информации о присоединении к украинской армии, сообщили в информагентстве.
Также на условиях анонимности один из чиновников рассказал французской прессе, что у Министерства пока нет зацепок по подозреваемым по этому делу, однако там видят "признаки российских или пророссийских усилий".
- 20 марта Макрон назвал опасения общества из-за возможной отправки войск в Украину "необходимым сигналом к пробуждению".
- Также глава МИД Кулеба заверил, что Макрон не имел в виду участие французской армии в войне в Украине.
- 21 марта посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер сообщил, что есть страны, которые заинтересованы в предложении французского президента Макрона по отправке войск в Украину.