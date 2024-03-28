Во Франции разоблачили фейковый сайт, где якобы набирали добровольцев для войны в Украине

Флаг Франции (Иллюстративное фото: EPA)

В Министерстве Вооруженных сил Франции заявили о разоблачении фейкового сайта "Присоединяйся к Украине", который имитировал официальный государственный ресурс. Об этом министерство сообщило в соцсети Х. The Guardian, ссылаясь на неназванного французского чиновника, написало о "российском следе" в этой кампании.

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Министерство Вооруженных сил Франции утверждает, что портал был фейковым и имел схожее графическое оформление с официальным государственным ресурсом.

Распространение этого сайта в соцсетях – это устроенная злоумышленниками дезинформационная кампания, отметили во французском правительстве.

Как отметили в The Guardian, ведомство страны заметило, что в соцсети Х неизвестные распространяли фальшивый сайт с оригинальным логотипом Министерства, где приглашали 200 000 французских граждан вступить в ряды Вооруженных Сил Украины, причем приоритет предоставляли иммигрантам.

На сайте желающим предлагали оставить свои контактные данные и связаться с "командиром подразделения Полом" для получения информации о присоединении к украинской армии, сообщили в информагентстве.

Также на условиях анонимности один из чиновников рассказал французской прессе, что у Министерства пока нет зацепок по подозреваемым по этому делу, однако там видят "признаки российских или пророссийских усилий".

Скриншот: Министерство Вооруженных Сил Франции