В польском издании PAP появился фейк о "мобилизации" в Украину

В польском правительстве утверждают, что все данные указывают на причастность к кибератаке российской стороны

Вооруженные силы Польши (Фото: Минобороны Польши)

Польское государственное информационное агентство PAP сообщило, что на портал совершили кибератаку – было опубликовано неправдивое сообщение о частичной мобилизации польских мужчин для отправки в Украину. В Министерстве цифровизации страны считают, что к распространению фейка причастна Россия, говорится в сообщении на сайте СМИ.

31 мая на сайте PAP появилась новость с заголовком: "Премьер-министр Польши Дональд Туск : 1 июля 2024 года в Польше начнется частичная мобилизация".

"200 000 польских граждан, как бывших военных, так и обычных гражданских лиц, будут призывать на обязательную военную службу. Все мобилизованные будут отправлены в Украину", – говорилось в фейковой новости.

После того как публикацию удалили, она появилась снова.

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что все указывает на то, что эта кибератака была осуществлена с российской стороны.

Туск заявил , что эта хакерская атака "хорошо иллюстрирует российскую стратегию дестабилизации России" накануне выборов в Европарламент.

Сейчас польские службы работают над этим инцидентом под контролем министров внутренних дел и цифровизации для выяснения всех деталей.

28 марта во Франции разоблачили фейковый сайт "Присоединяйся к Украине", на котором приглашали 200 000 граждан страны вступить в ряды ВСУ.

4 мая глава МИД Польши сказал, что его страна пока "не будет раскрывать карты" в вопросе возможной отправки войск в Украину.

21 мая в Польше арестовали девять человек, подозреваемых в диверсиях, которые совершили якобы по заказу России.

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